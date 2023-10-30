Легенда Арсенала - о пенальти в ворота МЮ: Я не хочу видеть испанский футбол в Премьер-лиге

Юнгберг также считает, что Родри симулировал в том моменте.

Фредрик Юнгберг убежден, что Родри симулировал в матче против МЮ в моменте, где был назначен пенальти.

Напомним, вчера "дьяволы" уступили на своем поле Сити, проиграв 0:3. Один из голов забил Эрлинг Холанд с пенальти.

Экс-игрок Арсенала считает, что Родри симулировал нарушение, однако из-за того, что на ВАР был Майкл Оливер, экс-игрок Арсенала не удивлен назначенному пенальти.

"Мне это не нравится. Конечно, был контакт с рукой, но Родри, вероятно, весит 90-95 килограммов. Он свалился сам, очевидно, что он свалился сам.

Мне кажется, такое работает в испанском футболе. Я не хочу видеть испанский футбол в Премьер-лиге, меня это немного раздражает. Я узнал, что на ВАР работал Майкл Оливер, так что не удивился, что был назначен пенальти", – приводит слова шведа Expressen.

Ранее легенда МЮ раскритиковал капитана манкунианцев.

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