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Маттеус - о Золотом мяче для Месси: Это фарс, он победил несправедливо

Легенда немецкого футбола недоволен исходом церемонии.
Сегодня, 13:50
Лотар Маттеус / Getty Images
Лотар Маттеус / Getty Images

Бывший игрок Баварии Лотар Маттеус недоволен тем, что Лионель Месси получил Золотой мяч.

"Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще".

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"Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с Манчестер Сити и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси", – сказал Маттеус в интервью Sky Sport Germany.

Напомним, для аргентинца данный Золотой мяч стал восьмым в карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси Лотар Маттеус

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