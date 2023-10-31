Дешам не уверен, что Месси является величайшим футболистом в истории

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не уверен в статусе "величайшего" Лионеля Месси.

"Месси - лучший игрок всех времен? Аргентинцы говорят так. Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе, который моложе".

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"Это игроки, которые оставили след в истории мирового футбола", – признался тренер в интервью RMC Sport.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 сборная Франции под руководством Дешама уступила Аргентине (3:2, 4:2 пенальти).

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