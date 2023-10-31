"Этот Золотой мяч и для тебя": Месси рассказал, кому посвятил свою победу

Нападающий Интер Майами Лионель Месси в своей речи после завоевания Золотого мяча вспомнил Диего Марадону.

"Я хочу вспомнить Диего. Сегодня его день рождения. И нет места лучше этого, где так много футболистов, чтобы вспомнить о нем. Ему бы понравилось".

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"Где бы ты ни был, с днем рождения, Диего. Это и для тебя, я делюсь им с тобой", – приводит слова Месси издание Olé.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60-ти лет из-за острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

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