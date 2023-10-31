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Месси назвал лучший клуб мира

Аргентинец с теплотой вспоминает свою карьеру.
Сегодня, 08:34
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси высказался о Барселоне.

По словам опытного футболиста, каталонский гранд является лучшим клубом в мире.

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"Конечно, когда играешь за лучшую команду в мире, у тебя больше возможностей выигрывать командные и индивидуальные титулы, тем более – в лучшей команде в истории. Это лучшая команда в мире, особенная и отличная от других.

Конечно, я, как и всегда, слежу за Барселоной и буду следить. Я люблю этот клуб и буду любить всю жизнь", - приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, Лео выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси - обладатель Золотого мяча-2023.

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