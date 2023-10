Месси - первый игрок в истории не из европейского чемпионата, ставший обладателем Золотого мяча

В понедельник, 30 октября, в Париже стал известен обладатель Золотого мяча-2023.

Рекордный восьмой раз данную награду завоевал форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Это позволило ему стать обладателем сразу нескольких достижений. Помимо рекордного количества призов, 36-летний аргентинец стал первым игроком в истории, получившим Золотой мяч, представляя команду не из европейского чемпионата.

Награда с 1956 года по 1994 год вручалась лишь европейцам. Но, как сообщает ESPN Stats & Info, даже это не помешало Месси стать первым футболистом в истории, у которого Золотых мячей больше, чем у какой-либо нации.

Ранее аргентинец делил первое место по данному показателю с Германией, Францией, Нидерландами и Португалией, чьи игроки в сумме завоевали по 7 Золотых мячей.

Lionel Messi has 3 more Ballon d’Or awards than any other player.



Despite the award only being given to European players from its inception (1956) until 1994, Messi’s 8 Ballon d’Or awards are more than any nation, passing France, Germany, Netherlands and Portugal (7 each). pic.twitter.com/OsPUWJ9ZEO