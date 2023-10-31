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Месси - первый игрок в истории не из европейского чемпионата, ставший обладателем Золотого мяча

К тому же, он единолично опережает все нации мира по количеству завоеванных трофеев.
Сегодня, 00:07
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 30 октября, в Париже стал известен обладатель Золотого мяча-2023.

Рекордный восьмой раз данную награду завоевал форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Это позволило ему стать обладателем сразу нескольких достижений. Помимо рекордного количества призов, 36-летний аргентинец стал первым игроком в истории, получившим Золотой мяч, представляя команду не из европейского чемпионата.

Награда с 1956 года по 1994 год вручалась лишь европейцам. Но, как сообщает ESPN Stats & Info, даже это не помешало Месси стать первым футболистом в истории, у которого Золотых мячей больше, чем у какой-либо нации.

Ранее аргентинец делил первое место по данному показателю с Германией, Францией, Нидерландами и Португалией, чьи игроки в сумме завоевали по 7 Золотых мячей.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с всеми результатами церемонии награждения Золотой мяч-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси

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