Мудрик не поможет Челси в ближайшем матче
Украинец продолжает лечение.
Вингер Челси Михаил Мудрик все еще находится в лазарете. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Украинский футболист проходит программу реабилитации и вряд ли не будет участвовать в игре против Блэкберна в рамках 1/8 финала Кубка Англии.
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Напомним, матч состоится в среду, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
В текущем сезоне на счету Мудрика два гола в восьми матчах АПЛ.
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