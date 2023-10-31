Мудрик не поможет Челси в ближайшем матче

Вингер Челси Михаил Мудрик все еще находится в лазарете. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинский футболист проходит программу реабилитации и вряд ли не будет участвовать в игре против Блэкберна в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

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Напомним, матч состоится в среду, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

В текущем сезоне на счету Мудрика два гола в восьми матчах АПЛ.

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