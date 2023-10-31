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Мудрик получил первую особую карточку в футбольном симуляторе FC 24

Украинцу солидно улучшили показатели внутри режима Ultimate Team.
Сегодня, 10:21
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик удостоился своей первой особой карточки в рамках новой игры от EA FC 24.

В честь грядущего дерби с Тоттенхэмом украинцу выдали карточку с рейтингом 85, которую каждый пользователь может собрать в СБЧ.

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Обычная версия Мудрика в игре имеет рейтинг 75, ввиду чего многие фанаты футболиста в восторге от того, какой он получил апгрейд. Больше всего украинцу прокачали удары, где его показатель в 66 пунктов возрос до 80! Меньше всего улучшилась скорость Михаила, получив лишь плюс два.

Кроме того, в случае победы над "шпорами" украинец получит +2 ко всем показателям, +1 в случае ничьи, и останется без апгрейда, если проиграет.

Отметим, данная сборка доступна всем игрокам до 6 ноября. Ее стоимость составляет около 150 тысяч монет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик EA FC 24

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