Шевченко, Мудрик и Буяльский: Сборная лучших украинцев в истории FIFA Ultimate Team

Вашему вниманию праймовый состав "желтов-синих" за всю историю легендарной серии игр.

Серия игр FIFA официально завершила свое существование, однако на замену ей компания EA выпустила новую и революционную FC 24, обзор на которую доступен на нашем сайте.

Наша редакция, являясь давним фанатом легендарного футбольного симулятора, не могла не попрощаться с ним, не собрав состав из лучших представителей сборной Украины в рамках самого популярного режима FIFA - Ultimate Team.

Стартовый состав

Голкипер: Андрей Лунин (87 рейтинг) - получил карточку в рамках промо-компании "Будущие звезды" в FIFA 21.

Защитники: Ярослав Ракицкий (84), Сергей Кривцов (81) и Ефим Конопля (75) попали в разных частях игры в "Команду недели", а Александр Зинченко (92) - в "Команду сезона АПЛ".

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Полузащитники: Виталий Буяльский (90) - "Команда сезона", Андрей Ярмоленко (94) - "Летние звезды" и Руслан Малиновский (87) - "Игрок месяца в Серии А".

Нападение: Михаил Мудрик (97) - команда "Футтис", Андрей Николаевич (96) - карточка легенды "Звезда обложки" и Марлос (93) - "Команда сезона".

Скамейка запасных и резерв

Ни одна команда или сборная в мире не обходится без игроков, которые могут выйти на поле и усилить игру партнеров на поле.

Запас: Жуниор Мораес (92) - "Команда сезона", Виктор Цыганков (91) - "Команда сезона", Евгений Коноплянка (86) - "Футтис", Роман Яремчук (86) - "Команда недели", Виктор Коваленко (80) и Тарас Степаненко (83) - "Игроки матча", Андрей Пятов (85) - "Команда недели".

Резерв: Максим Коваль (84) - "Команда сезона", Евгений Шахов (78) и Вячеслав Шевчук (78) - "Команда недели", Николай Шапаренко (79) и Евгений Селезнев (80) - "Игроки матча".

Достойны упоминания также Анатолий Трубин, Дмитрий Чигринский, Денис Бойко, Александр Кучер, Роман Зозуля, Денис Гармаш, Виталий Миколенко, Артем Федецкий и даже Александр Гладкий, однако на своих позициях они проигрывают конкуренцию соотечественникам, игру которых компания Electronic Arts отличила специальными карточками.

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