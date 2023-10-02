Буяльский, Марлос и Лунин: Топ-10 лучших украинских футболистов в истории серии FIFA

Режим Ultimate Team в серии футбольных симуляторов FIFA (ныне EA FC) стал краеугольным камнем жанра. Появившись в 2009 году как платное DLC, именно он изменил футбольные симуляторы. С тех пор канадская компания стала строить свою игру именно вокруг онлайн-режима, который на сегодня и является главным достоянием серии. А также золотым теленком для самой EA.

Ранее мы уже вспоминали топ-10 сильнейших карточек украинцев за всю историю серии, теперь же давайте соберем топ по немного иным правилам. Мы выберем десять лучших игроков и покажем их сильнейшие карты, которые когда-либо попадали в FIFA. Предупреждаем, возможны некоторые пересечения с предыдущим топом.

Топ-10 лучших украинцев в истории серии FIFA

10 место - Руслан Малиновский - FIFA 22

В феврале 2022 года Руслан Малиновский был признан лучшим игроком месяца в Серии А, хотя и набрал всего один результативный балл в четырех матчах. Стоит напомнить, что в составе Аталанты Руслан не раз признавался лучшим игроком месяца.

9 место - Андрей Лунин - FIFA 21

В сезоне 2021/22 канадская компания решила внести украинского голкипера в свой список игроков с большим потенциалом, вручив Лунину карточку из серии "Будущие звезды". Стоит сказать, что тогда Андрей провел всего четыре матча, в которых пропустил четыре гола.

8 место - Виталий Буяльский - FIFA 22

Хавбек Динамо попал в Команду года по версии EA Sports, и надо признать, что в том сезоне Виталий показал себя с лучшей стороны. 39 матчей, 13 забитых голов и 10 голевых передач - отличная статистика для полузащитника.

7 место - Виктор Цыганков - FIFA 21

Годом ранее в Команду года попал другой динамовец Виктор Цыганков, который также отличился неплохим сезоном. 25 сыгранных игр, 11 голов и всего 4 результативных передачи.

6 место - Жуниор Мораес - FIFA 20

Украинский бразилец донецкого Шахтера также получил карточку Команды сезона за свои заслуги в сезоне-2019/20. Тогда Шахтер вылетел из ЛЧ, прошел до полуфинала ЛЕ, а также взял очередное чемпионство Украины. Сам же Мораес отличился 26-ю голами в 41 матче сезона.

5 место - Александр Зинченко - FIFA 23

Тогдашний новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко влюбил в себя не только фанатов "канониров", но и любителей FIFA. Защитник в течение сезона получал разные классные карточки, а в конце удостоился попадания в Команду сезона.

4 место - Марлос - FIFA 18

Еще один экс-игрок Шахтера также попадал в команду сезона. Тот год был не лучшим для "горняков", пускай и прошли чемпионат Украины всего с одним поражением, в еврокубках клуб провалился, взяв лишь одну победу в восьми матчах. Сам же Марлос отметился десятью голами в 21 матче сезона. А карточку получил веесьма неплохую.

3 место - Андрей Ярмоленко - FIFA 21

Тогда еще форвард Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал счастливчиком, которого канадцы выбрали для летнего промо. По окончании футбольного сезона в FIFA также настает затишье, потому летом разработчики радуют игроков очень сильными картами. Такими, какой была 94-я карта Ярмоленко из промо Летних звезд.

2 место - Андрей Шевченко - FIFA 23

В прошлом году EA Sports наконец начала пытаться освежить карточки икон и выпустила промо Герой обложки, куда вошли игроки, которые побывали на обложке игры. В 2005 году Андрей Шевченко попал на обложку FIFA 2005, вместе с Фернандо Морьентесом и Патриком Виейра, за что и получил крутую карточку спустя 18 лет.

1 место - Михаил Мудрик - FIFA 23

Ну, и куда же без восходящей звезды украинского футбола Михаила Мудрика, внимание к которому приковано после его дорогостоящего перехода в Челси. Миша в прошлой части получил две специальные карты, одна из которых также пришлась на летнее промо и получила невероятно высокий рейтинг.

У нас остался еще один материал, посвященный украинским игрокам, который выйдет несколько позднее.

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