Лунин может стать одноклубником Мудрика

"Сливочные" рассматривают возможность включения украинца в сделку по покупке Кепы Аррисабалаги.

Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить клубную прописку.

Как сообщает английский журналист Энди Диллон, украинец может отправится в Челси как часть сделки по покупке Кепы Аррисабалаги.

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"Сливочные" хотят приобрести испанского голкипера на постоянной основе, но не готовы платить за него больше, чем 17.5 млн фунтов. Реал может предложить "синим" Андрея вместе с определенной суммой в качестве доплаты, чтобы упростить заключение сделки.

Отметим, что Лунин начал этот сезон в основе из-за травмы Тибо Куртуа, но после прихода Кепы потерял место в старте и не появлялся на поле.

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