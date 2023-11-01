iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда

Каталонцы подыскали себе нового игрока в линию атаки.
Сегодня, 19:51
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Барселона нацелилась на подписание форварда Фейенорда Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает издание ESPN.

каталонцы активно следят за выступлениями мексиканского футболиста. В последние недели "сине-гранатовые" задумались о покупке игрока.

Читай также: Ключевой хавбек Барселоны сможет сыграть с Шахтером

В Барселоне удивлены быстрой адаптацией форварда в новом чемпионате, руководство даже сравнивает Хименеса с Луисом Суаресом.

В текущем сезоне на счету 22-летнего мексиканца 13 голов и 3 ассиста в 10 матчах Эредивизии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фейенорд Сантьяго Хименес

Статьи по теме

Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Ключевой хавбек Барселоны сможет сыграть с Шахтером Ключевой хавбек Барселоны сможет сыграть с Шахтером
Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова
Барселона планирует продлить аренду Феликса еще на год Барселона планирует продлить аренду Феликса еще на год
Помочь журналистам

Видео

Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Европа21:32
Боруссия Д прошла Хоффенхайм в Кубке Германии
Еврокубки21:18
Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка
Европа20:57
Мартинес: Мбаппе выиграет много Золотых мячей после ухода Месси и Роналду
Бокс20:52
"Парням из ММА не нужно лезть не в свое дело": Экс-чемпион оценил поединок Фьюри с Нганну
Украина20:35
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Будивельник, победы БИПА и Запорожья
Европа20:22
Английские клубы нацелились на защитника Галатасарая
Украина20:15
УПЛ: Днепр-1 обыграл Рух в перенесенном матче пятого тура
Европа20:01
Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Украина19:55
Днепр-1 одержал выездную победу над Рухом в перенесенном матче
Европа19:51
Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK