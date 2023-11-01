Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда

Каталонцы подыскали себе нового игрока в линию атаки.

Барселона нацелилась на подписание форварда Фейенорда Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает издание ESPN.

каталонцы активно следят за выступлениями мексиканского футболиста. В последние недели "сине-гранатовые" задумались о покупке игрока.

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В Барселоне удивлены быстрой адаптацией форварда в новом чемпионате, руководство даже сравнивает Хименеса с Луисом Суаресом.

В текущем сезоне на счету 22-летнего мексиканца 13 голов и 3 ассиста в 10 матчах Эредивизии.

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