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Неймар успешно прооперирован и сохраняет шансы сыграть Копа Америка

Бразилец может помочь своей национальной команде.
Сегодня, 12:23
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар успешно перенес операцию. Об этом сообщает издание ESPN.

Бразильца прооперировали на родине. Сроки восстановления не называются, но в Бразильской конфедерации футбола считают, что игрок может вернуться к старту Кубка Америки.

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Напомним, бразилец выбыл на 10 месяцев из-за травмы колена во время матча отбора на ЧМ-2026 против сборной Уругвая (0:2).

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца два ассиста в трех матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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