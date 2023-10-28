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Неймар подешевел до уровня десятилетней давности, Бензема оценивается как Довбик

Звезды аравийского чемпионата получили новые ценники.
Сегодня, 13:03
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Популярный портал Transfermarkt обновил стоимости игроков чемпионата Саудовской Аравии. Ни один из звездных игроков, перебравшихся в Лигу летом не вырос в цене, в большинстве своем все регрессировали.

Самый дорогой игрок Лиги Неймар подешевел на 10 миллионов и теперь оценивается в 50 млн. В последний раз такой ценник на бразильца был в 2013 году сразу после перехода в Барселону.

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Сергей Милинкович-Савич, оценивавшийся в полсотни миллионов, теперь имеет ценник в 40, а Фабиньо с 42 уменьшился до 38.

Регрессировали и 24-летний Роджер Ибаньес, 26-летний Сент-Максимен и 26-летний Франк Кесье.

Сразу на 10 миллионов упала стоимость действующего обладателя Золотого мяча Карима Бензема, который сейчас оценивается в 15 млн, как и Роберто Фирмино, Артем Довбик или Криштиану Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Карим Бензема Саудовская Аравия

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