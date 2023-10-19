Неймар выбыл на длительный срок из-за ужасной травмы

Бразилец пропустит около года.

Вингер сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар получил ужасающую травму в матче за национальную команду против Уругвая.

Как сообщает пресс-служба Аль-Хиляля, футболисту диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска. Футболист перенесет операцию.

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Программа восстановления исполнителя будет определена позже. Официально сроки восстановления не сообщаются, но, вероятно Неймар пропустит 9 месяцев.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 5 матчей за Аль-Хиляль, отдав 3 ассиста и забив один гол.

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