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Ночной клуб, девушки и очередной скандал: Неймар и лидеры сборной Бразилии весело провели время

Местные звезды отличились в негативном контексте.
Вчера, 23:55
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар и другие футболисты сборной Бразилии пошли на вечернику в преддверии матча против Венесуэлы в рамках отбора на чемпионат мира.

"Не столько ничья сборной Бразилии с Венесуэлой стала темой для разговоров в Куябе, сколько возможная вечеринка с участием некоторых игроков, которая якобы состоялась вчера, в четверг 12-го.

В аудиозаписи, распространяемой по WhatsApp, женщина указывает, что Неймар мог остаться с Ребекой Рибейро, Винисиус – с Летисией Согиро, а Ричарлисон – с Ритой Лопес".

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Вчера Ребека, которую называют предполагаемой любовницей Неймара, даже разместила в интернете фотографию с футболистом, назвав его "братом", а сегодня, после всех споров в городе, она опубликовала видео, в котором рассказала о слухах.

Ребека даже пригрозила подать в суд на некоторых людей. Летисия и Рита пока не дали комментариев на своих страницах в соцсетях. Что вы думаете?" – написал журналист Матеус Балди в соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сборная Бразилии

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