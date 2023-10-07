Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца
В жизни нападающего саудовского Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймара произошло радостное событие.
31-летний бразилец и его девушка Бруна Бьянкарди сообщили, что у них родился первенец. Футболист и модель стали родителями девочки, которую назвали Мави.
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О появлении на свет дочери Неймар и его возлюбленная объявили в своих соцсетях, показав фото новорожденной.
"Наша Мави прибыла, чтобы дополнить нашу жизнь. Добро пожаловать, дочка! Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас", - написали родители.
Отметим, что Неймар во второй раз стал отцом. У бразильского футболиста уже есть сын от прошлых отношений Давид Лукка, которому сейчас 12 лет.
Ранее сообщалось, что Неймар отдыхал с незнакомками в ночном клубе, пока его беременная девушка сидела дома.
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