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Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца

Бразилец во второй раз стал отцом - у футболиста есть 12-летний сын от прошлых отношений.
Сегодня, 10:50
Неймар и Бруна Бьянкарди / instagram.com/brunabiancardi
Неймар и Бруна Бьянкарди / instagram.com/brunabiancardi

В жизни нападающего саудовского Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймара произошло радостное событие.

31-летний бразилец и его девушка Бруна Бьянкарди сообщили, что у них родился первенец. Футболист и модель стали родителями девочки, которую назвали Мави.

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О появлении на свет дочери Неймар и его возлюбленная объявили в своих соцсетях, показав фото новорожденной.

"Наша Мави прибыла, чтобы дополнить нашу жизнь. Добро пожаловать, дочка! Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас", - написали родители.

Отметим, что Неймар во второй раз стал отцом. У бразильского футболиста уже есть сын от прошлых отношений Давид Лукка, которому сейчас 12 лет.

Ранее сообщалось, что Неймар отдыхал с незнакомками в ночном клубе, пока его беременная девушка сидела дома.

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