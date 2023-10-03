Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль

Нападающий Аль-Хиляля Неймар впервые отличился за новый клуб.

Бразилец забил в ворота Нассаджи Мазандеран (3:0) в рамках второго тура азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, футболист перебрался в клуб из Саудовской Аравии этим летом за 80 млн евро, подписав контракт на три года.

Ранее сообщалось, что Неймар шокирован качеством газона, на котором Аль-Хиляль сыграет в азиатской Лиге чемпионов.

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