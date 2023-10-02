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Неймар шокирован качеством газона, на котором Аль-Хиляль сыграет в азиатской Лиге чемпионов

Бразилец вкусил реалии выступлений вне Европы.
Сегодня, 10:19
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар был удивлен газоном на стадионе соперника по азиатской Лиге чемпионов.

Новостной аккаунт чемпионата Саудовской Аравии опубликовал видеозапись, на которой видно плохое качество газона на стадионе иранской команды.

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"Это невозможно", – написал Неймар в комментариях под твитом.

Напомним, во вторник, 3 октября, Аль-Хиляль на выезде сыграет против иранского Нассаджи в рамках Лиги чемпионов Азии.

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