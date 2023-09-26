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Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером Аль-Хиляля

Бразилец решил внести ясность в ситуацию.
Сегодня, 00:32
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером клуба Жорже Жезушем.

"Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой".

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"Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение", – написал бразилец в соцсетях.

Напомним, португальский наставник раскритиковал своего подопечного за его плохое отношение к делу на футбольном поле, на что сам Неймар не очень хорошо отреагировал. Позднее бразилец потребовал у руководства Аль-Хиляля уволить Жезуша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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