Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером Аль-Хиляля
Бразилец решил внести ясность в ситуацию.
Нападающий Аль-Хиляля Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером клуба Жорже Жезушем.
"Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой".
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"Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение", – написал бразилец в соцсетях.
Напомним, португальский наставник раскритиковал своего подопечного за его плохое отношение к делу на футбольном поле, на что сам Неймар не очень хорошо отреагировал. Позднее бразилец потребовал у руководства Аль-Хиляля уволить Жезуша.
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