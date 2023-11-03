Возлюбленная Роналду похвасталась приобретенными в спортзале формами

Модель с аргентинскими корнями показала, как проходят ее физические нагрузки.

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, опубликовала в соцсетях очередное видео с тренировок в спортивном зале.

Девушка записала ролик в Instagram-сториз, на котором показала, как занимается на беговой дорожке.

Читай также: Обтягивающие джинсы и особенный кофе: возлюбленная Роналду посетила матч Криштиану в арабской Лиги чемпионов

Пользователи в соцсетях обратили внимание на красивые формы Джорджины, в очередной раз отметив, как сильно повезло Криштиану.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года, они воспитывают пятерых детей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!