iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Возлюбленная Роналду похвасталась приобретенными в спортзале формами

Модель с аргентинскими корнями показала, как проходят ее физические нагрузки.
Сегодня, 14:49
Джорджина Родригес / Instagram
Джорджина Родригес / Instagram

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, опубликовала в соцсетях очередное видео с тренировок в спортивном зале.

Девушка записала ролик в Instagram-сториз, на котором показала, как занимается на беговой дорожке.

Читай также: Обтягивающие джинсы и особенный кофе: возлюбленная Роналду посетила матч Криштиану в арабской Лиги чемпионов

Пользователи в соцсетях обратили внимание на красивые формы Джорджины, в очередной раз отметив, как сильно повезло Криштиану.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года, они воспитывают пятерых детей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тренировка Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Экс-игрок Барселоны заявил, что молодежи не стоит равняться на Месси и Роналду Экс-игрок Барселоны заявил, что молодежи не стоит равняться на Месси и Роналду
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Клиники Роналду по пересадке волос подозревают в уклонение от налогов Клиники Роналду по пересадке волос подозревают в уклонение от налогов
Опять за старое: Роналду лайкнул пост, где новый Золотой мяч Месси назвали "незаслуженным" Опять за старое: Роналду лайкнул пост, где новый Золотой мяч Месси назвали "незаслуженным"
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа17:49
Защитник Шахтера получил серьезную травму в матче против Динамо
Формула 117:47
Гран-при Бразилии: Первая практика. В лидерах обе Феррари и Расселл
Европа17:27
Клопп: Салах никогда не приходил ко мне и не говорил, что хочет уйти
Европа17:24
Хавбек Барселоны пропустит матч против Шахтера
Украина17:00
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
Европа16:53
Туре вошел в тренерский штаб сборной Саудовской Аравии
Европа16:41
Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока Тоттенхэма из-за его лишнего веса
Украина16:20
Динамо и Шахтер опубликовали стартовые составы
Европа16:15
Хави: Месси - лучший в истории
Европа15:54
Новый владелец МЮ готов инвестировать в клуб из своего кармана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK