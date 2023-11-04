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Аталанта - Интер: обзор и результат матча чемпионата Италии 04.11.2023

Бергамаски навязали своему сопернику немало проблем, но отобрать очки не сумели.
Сегодня, 21:01
Getty Images
Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Италии Интер встретился с Аталантой.

Команды довольно долго присматривались друг к другу, и как следствие, первый опасный момент возник лишь в середине первого тайма.

Футболист Аталанты Маттео Руджери в довольно простой ситуации не сумел переправить мяч в ворота, пробив мимо.

На 39-й минуте Хуан Муссо сбил в штрафной игрока Интера. К точке подошел Хакан Чалханоглу и переиграл того же Муссо. Спустя 2 минуты турок мог оформить дубль, но в этот раз аргентинский голкипер был сильнее.

Во втором тайме "нерадзурри" сразу начали активно и на 50-й минуте Федерико ДиМарко достаточно опасно пробивал из пределов штрафной площадки, но мяч пролетел рядом со штангой. Спустя 4 минуты Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды, однако его гол был отменен, а спустя еще 4 минуты Мартинес забил уже совершенно легитимный гол.

Впрочем, комфортное преимущество подопечные Симоне Индзаги удерживали недолго, ведь Джанлука Скамакка на 61-й минуте сократил отставание в счете до минимального.

На 81-й и 83-й минутах соответственно команды обменялись моментами, но ни упомянутый уже Скамакка, ни Дензел Дюмфрис не изменили счет на табло.

В компенсированное время любые надежды на ничью для Аталанты убил центрбэк "богини" Рафаэль Толои, получив вторую желтую, которая превратилась в красную.

Статистика матча чемпионата Италии Аталанта - Интер

Аталанта - Интер 1:2

Голы: Скамакка, 61 - Чалханоглу (пенальти), 40, Мартинес, 58

xG: 0.81 - 1.17
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 54% - 46%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер аталанта Серия А

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