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Месси: Золотой мяч – очень хороший приз, но для меня важнее командные награды

Аргентинец думает только о совместном успехе.
Сегодня, 15:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси заявил, что для него командные награды важнее личных.

"Безусловно, Золотой мяч – очень хороший приз из-за того, что он значит, за его престиж. Но я всегда говорил, что для меня важнее всего командные награды.

Мне посчастливилось выиграть все возможные трофеи в составе Барселоны, а затем в составе сборной Аргентины, и это самое важное для меня".

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"Завершить карьеру в Европе со всеми этими трофеями – что-то невероятное для меня. В любом случае, Золотой мяч – это очень особенная и прекрасная награда", – сказал аргентинец в интервью L’Équipe.

Напомним, аргентинец недавно завоевал свой восьмой Золотой мяч в карьере.

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