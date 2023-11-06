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Хавбек Наполи попал в сферу интересов Ливерпуля и Ювентуса

Зелиньски может сменить клуб.
Сегодня, 22:18
Петр Зелиньски / Getty Images
Петр Зелиньски / Getty Images

Хавбек Наполи Петр Зелиньски попал в сферу интересов европейских топ-клубов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Польский футболист может перейти в Ливерпуль или Ювентус. Оба клуба готовы осуществить подписание игрока уже в январское трансферное окно.

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Сам футболист пока не рассматривает вариант ухода из стана неаполитанцев, однако готов обсудить с командами потенциальные условия сотрудничества.

В текущем сезоне на счету 29-летнего полузащитника два гола и два ассиста в 11 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль наполи ювентус

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