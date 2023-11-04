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Салернитана - Наполи: результат матча

Неаполитанцы показали уверенную и стабильную игру.
Сегодня, 17:54
Салернитана - Наполи / Getty Images
Салернитана - Наполи / Getty Images

В субботу, 4 ноября, в рамках 11-го тура Серии А состоялся матч между Давидом и Голиафом - Салернитана принимала Наполи.

Наполи сразу начал быстро и агрессивно, создавая момент за моментом, и уже на 13-й минуте Распадори открывает счет. Однако дальнейшая доминация неаполитанцев так и не конвертировалась в голы.

Во втором тайме картина не изменилась, Очоа приходилось демонстрировать свою лучшую игру, чтобы сохранить ворота. Лишь в самой концовке матча Элмас поставил точку ударом, который никак не мог взять мексиканский кипер. 0:2, увереная игра и уверенная победа чемпиона Италии.

Статистика матча чемпионата Италии Салернитана - Наполи

Салернитана - Наполи 0:2
Голы: Распадори, 13, Элмас, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 1.47
Удары: 11 - 21
Удары в створ: 3 - 8
Владение мячом: 41% - 59%

Салернитана: Очоа - Маццокки (Бутхейм, 81), Фасио (Данилюк, 69), Пирола, Брадарич - Кандрева (Кастанос, 77), Кулибали, Ленговски (Бохинен, 69), Тшауна, Диа - Иквуемеси (Стюарт, 69).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Оливера - Лоботка, Зелиньски (Каюсте, 86), Замбо-Ангисса - Политано (Линдстрем, 77), Кварацхелия (Элмаз, 69), Распадори (Симеоне, 68).

Предупреждения: Маццокки, 67, Индзаги, 75 - Ди Лоренцо, 89

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