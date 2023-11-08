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Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем"

ISPORT рассказывает об истории самого популярного празднования в футболе прямо сейчас.
Сегодня, 18:00
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сотворил сенсацию, победив Барселону благодаря голу Даниила Сикана.

Футболист отпраздновал забитый мяч в "стиле Джуда Беллингема", что заметили заграничные фанаты, подумав, что украинец не просто так отпраздновал гол подобным именно в матче против "сине-гранатовых", однако, Даниил делал это и в матче против Антверпена.

Впрочем, Джуда "косплеят" не только футболисты, но и представители других видов спорта. Например, самый перспективный теннисист современности Карлос Алькарас, болеющий за мадридский Реал.

Что касается предыстории празднования, то сам "Беллигол" в одном из интервью заявил, что он не знает откуда эта манера у него появилась.

"Правда, я не знаю точно, откуда это берется.

Я начал делать это в Бирмингеме и с тех пор продолжаю, но нет никакой причины".

Он добавил, что ценит поддержку и людей, подражающих этому ставшему культовым жесту, особенно молодых болельщиков, сказав: "Это гордость, что дети пытаются повторять за мной", - резюмировал Джуд.

На Родине футболиста в Великой Британии считают, что он сам таким образом подражает легендарному капитану Арсенала Тони Адамсу.

Однако, помимо Адамса, Беллингема и Сикана есть еще, как минимум два футболиста, которые, как минимум, иногда подобным образом праздновали забитые мячи. Одним из игроков, о которых идет речь является Давид Бекхэм.

"Бекс" начал это делать еще в начале своей карьере, примерно, тогда же, когда в футбол еще играл Тони Адамс, и продолжал отмечать свои голы так вплоть до того момента, как "повесил бутсы на гвоздь".

Вторым футболистом является Лео Месси. Аргентинец гораздо чаще праздновал голы, просто поднимая два пальца к небу, но и от него Джуд мог "нахвататься", особенно учитывая то, что по словам самого Беллингема, он является фанатом 8-кратного обладателя Золотого Мяча.

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