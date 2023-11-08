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Бывший тренер Португалии рассказал, почему Роналду сидел в запасе на ЧМ-2022

Криштиану не находился в топовых кондициях.
Сегодня, 17:50
Роналду и Сантуш / Getty Images
Роналду и Сантуш / Getty Images

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, почему решил выпускать форварда Криштиану Роналду со скамейки запасных на ЧМ-2022.

"Вторая половина 2022 года сложилась ужасно. Даже с точки зрения психологии. Все началось с несчастья, постигшего его дом и семью, через которое никто из нас не хотел бы пройти. Этот момент сильно повлиял на него, затем была спортивная сторона.

У Криштиану не было предсезонной подготовки. Он не тренировался два месяца. Потом Криштиану вернулся в Манчестер Юнайтед, но его практически не использовали.

Если вы спросите меня, был ли Криштиану на высоте физически и индивидуально, я отвечу, что да. Он всегда такой. Никто не заботится о теле и результатах лучше, чем он... Если бы мы тестировали его индивидуально, он был бы на вершине. В этом нет никаких сомнений".

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"Знаете, было много людей, которые считали, что он не должен играть. И критиковали меня за это, но я знаю его лучше, чем кто-либо другой. В любом случае, с точки зрения ритма игры это был его худший момент. У него отсутствовал ритм.

Мы пробовали ввести его в ритм в матчах перед чемпионатом мира, а потом и в первых встречах самого чемпионата мира. Именно этого ему не хватало. В остальном ему всего хватало.

Если бы он вышел на спринт с кем-то из партнеров по сборной или на гонку на выносливость, он выиграл бы. Дело было не в этом, а в стратегии. Я чувствовал в первых матчах, что стратегически для Португалии это было лучше. И для него это тоже может быть лучше. Я подумал: "Я хочу это немного изменить, мне нужен кто-то с более высокими характеристиками". Но он все равно был очень важен", – сказал Сантуш в интервью A Bola.

Напомним, за пять сыгранных матчей в рамках чемпионате мира-2022 Роналду сумел забить лишь один гол.

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