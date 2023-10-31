Опять за старое: Роналду лайкнул пост, где новый Золотой мяч Месси назвали "незаслуженным"

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду отреагировал на вручение Золотого мяча Лионелю Месси.

Португалец прокомментировал видео, где заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды аргентинцу.

Читай также: Месси высказался о противостоянии с Роналду

Криштиану оставил под данным постом смеющиеся смайлики, а также лайкнул само видео.

Напомним, Месси за свою карьеру завоевал восемь Золотых мячей, а Роналду пять.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!