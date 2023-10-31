Опять за старое: Роналду лайкнул пост, где новый Золотой мяч Месси назвали "незаслуженным"
Португалец решил высмеять новую награду своего конкурента.
Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду отреагировал на вручение Золотого мяча Лионелю Месси.
Португалец прокомментировал видео, где заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды аргентинцу.
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Криштиану оставил под данным постом смеющиеся смайлики, а также лайкнул само видео.
Напомним, Месси за свою карьеру завоевал восемь Золотых мячей, а Роналду пять.
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