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Опять за старое: Роналду лайкнул пост, где новый Золотой мяч Месси назвали "незаслуженным"

Португалец решил высмеять новую награду своего конкурента.
Сегодня, 16:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду отреагировал на вручение Золотого мяча Лионелю Месси.

Португалец прокомментировал видео, где заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды аргентинцу.

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Криштиану оставил под данным постом смеющиеся смайлики, а также лайкнул само видео.

Напомним, Месси за свою карьеру завоевал восемь Золотых мячей, а Роналду пять.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси Криштиану Роналду

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