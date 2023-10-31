Месси высказался о противостоянии с Роналду

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о противостоянии с Криштиану Роналду.

"В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.

Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней".

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"Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это – потрясающе.

Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами", – приводит слова Месси издание L’Équipe.

Напомним, за свою карьеру аргентинец завоевал восемь Золотых мячей, при этом у Роналду пять таких наград.

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