Бавария нацелилась на подписание хавбека сборной Испании
Мюнхенцы хотят усилить опорную зону.
Хавбек оборонительного плана Реал Сосьедада Мартин Субименди попал в сферу интересов Баварии. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.
Скауты мюнхенцев обратили внимание на 24-летнего футболиста сборной Испании. Клуб нуждается в усилении центра поля на фоне неудач на страте сезона.
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Отметим, контакт игрока с Реал Сосьедадом рассчитан до лета 2027 года, а опция выкупа в его договоре составляет 60 млн евро.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету Субименди один гол и один ассист в 12 матчах.
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