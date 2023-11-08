Бавария нацелилась на подписание хавбека сборной Испании

Хавбек оборонительного плана Реал Сосьедада Мартин Субименди попал в сферу интересов Баварии. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Скауты мюнхенцев обратили внимание на 24-летнего футболиста сборной Испании. Клуб нуждается в усилении центра поля на фоне неудач на страте сезона.

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Отметим, контакт игрока с Реал Сосьедадом рассчитан до лета 2027 года, а опция выкупа в его договоре составляет 60 млн евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету Субименди один гол и один ассист в 12 матчах.

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