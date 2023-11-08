iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Многомиллионый новичок Челси близок к восстановлению от тяжелой травмы

Кристофер Нкунку уже в декабре может дебютировать в официальных матчах.
Сегодня, 19:53
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Лондонский Челси может получить долгожданное кадровое усиление уже в скором времени.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" рассчитывают, что Кристофер Нкунку сможет уже в конце ноября или начале декабря выйти на поле впервые после тяжелой травмы, которая была получена еще во время предсезонной подготовки.

Лондонцы приобрели Нкунку летом этого года из РБ Лейпциг за 60 млн евро. Кристофер пока не дебютировал за команду в официальных матчах.

Напомним, ране сообщалось, что МЮ и Челси поборятся за защитника Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристофер Нкунку

Статьи по теме

Беллингем мог оказаться в Челси Беллингем мог оказаться в Челси
Сбросишь ее с моста: фанаты Мудрика отреагировали на "ухаживания" Михаила за россиянкой Сбросишь ее с моста: фанаты Мудрика отреагировали на "ухаживания" Михаила за россиянкой
Мудрик получил средние оценки за матч с Тоттенхэмом Мудрик получил средние оценки за матч с Тоттенхэмом
Тоттенхэм вдевятером уступил на своем поле Челси с Мудриком Тоттенхэм вдевятером уступил на своем поле Челси с Мудриком
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа21:40
Реал Сосьедад уверенно победил Бенфику Трубина
Европа21:30
Бразильский вундеркинд может не придти в Барселону зимой из-за финансовых проблем клуба
Европа21:18
"90 миллионов": Матвиенко указал известному инсайдеру трансферную стоимость Судакова
Еврокубки20:51
Прометей потерпел поражение от Вулвз в рамках Еврокубка
Европа20:48
Байер установил рекордную цену на своего лидера
Европа20:25
Клубы АПЛ собираются проголосовать за запрет на входные аренды между клубами с одним владельцем
Европа20:20
Гризманн высказался о новой роли в Атлетико
Европа19:53
Многомиллионый новичок Челси близок к восстановлению от тяжелой травмы
Европа19:50
Анчелотти ответил на критику в свой адрес
Европа19:27
Реал не будет подписывать Мбаппе, даже если он станет свободным агентом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK