Многомиллионый новичок Челси близок к восстановлению от тяжелой травмы

Кристофер Нкунку уже в декабре может дебютировать в официальных матчах.

Лондонский Челси может получить долгожданное кадровое усиление уже в скором времени.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" рассчитывают, что Кристофер Нкунку сможет уже в конце ноября или начале декабря выйти на поле впервые после тяжелой травмы, которая была получена еще во время предсезонной подготовки.

Лондонцы приобрели Нкунку летом этого года из РБ Лейпциг за 60 млн евро. Кристофер пока не дебютировал за команду в официальных матчах.

Напомним, ране сообщалось, что МЮ и Челси поборятся за защитника Интера.

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