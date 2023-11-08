Реал Сосьедад - Бенфика: обзор и результат матча Лиги чемпионов 08.11.2023

Баски решили все свои вопросы за первые 20 минут матча, а затем позволили себе немного расслабиться.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал Сосьедад на своем поле встретился с Бенфикой.

Лиссабонцы ужасающе начали поединок. На 6 минуте Такефуса Кубо и Андер Барренечеа разобрались с защитой "орлов" на правом фланге, последний совершил навес в штрафную, один из защитников лиссабонцев неудачно попытался вынести мяч и после паса на Микеля Мерино испанский хавбек "расстрелял" ворота Анатолия Трубина с близкой дистанции.

Второй гол в ворота украинца был забит уже спустя 5 минут. Флорентино Луис в простой ситуации отдал ужасный пас назад благодаря чему Микель Оярсабаль легко перехватил мяч и вышел на рандеву с Трубиным, легко переиграв Анатолия.

На 16 и 19 минутах матча баски забили еще, но дубли Микеля Мерино и Микеля Оярсабаля были отменены. Впрочем, спустя всего одну минуту после второго отмененного мяча счет был доведен до разгромного усилиями уже упомянутого Барренечеи.

На этом доминирование коллектива Иманоля Альгуасиля не завершилось. На 29 минуте Браис Мендес получил возможность забить пенальти, но впервые в карьере не сумел этого сделать. Испанский хавбек пробил в штангу.

Во втором тайме хозяева играли намного более раслабленнее и спокойнее, но Бенфика смогла отыграть лишь один мяч. В начале второй 45-минутки отличился Рафа Силва.

Статистика матча Лиги чемпионов Реал Сосьедад - Бенфика

Реал Сосьедад - Бенфика 3:1

Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 20 - Рафа Силва, 49

xG: 3.45 - 0.87

Удары: 12 - 12

Удары в створ: 5 - 4

Владение мячом: 53% - 47%

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо (Одриосола, 86), Субельдия, Ле Норман, Аен - Мендес, Мендес (Туррьентес, 70), Субименди, Мерино - Кубо (Фернандес, 70), Оярсабаль, Барренечеа (Захарян, 78).

Бенфика: Трубин - А. Силва, Отаменди, Морато - Невеш, Флорентину (Юрасек, 31), Мариу (Шикинью, 85), Эурснес - Ди Мария (Тенгстедт, 85), Кабрал (Муса, 64), Р. Силва (Гуэдеш, 85).

Предупреждения: Барренечеа, Фернандес - Флорентину

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