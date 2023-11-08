Лунин сыграет в Лиге чемпионов против Браги

Украинец выйдет вместо Кепы, который получил травму на разминке.

В составе мадридского Реала на матч против Браги в Лиге чемпионов случилась экстренная замена.

Как сообщает ряд испанских СМИ, вратарь "сливочных" Кепа Аррисабалага получил травму на разминке. Вместо него выйдет украинец Андрей Лунин.

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Для футболиста сборной Украины это будет первый матч в текущем розыгрыше турнира.

Напомним, матч Реал - Брага состоится сегодня, 8 ноября, в 22:00 по Киеву.

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