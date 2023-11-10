Наполи может уволить главного тренера в ближайшее время

Руди Гарсия лишиться своей должности, если не победит Эмполи.

Наполи вскоре может сменить главного тренера команды.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, дальнейшая судьба Руди Гарсии под большим вопросом. Партенопейцы рассматривают увольнение французского специалиста.

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Источник отмечает, что это может случиться уже в конце этой недели. Гарсия будет уволен, если команда не сможет обыграть Эмполи в воскресенье, 12 октября.

Имена кандидатов на замену Руди пока остаются неизвестными. В чемпионате Наполи идет на 4 месте, а в группе Лиги чемпионов на 2 позиции, опережая Брагу на 4 пункта.

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