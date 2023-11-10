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Наполи может уволить главного тренера в ближайшее время

Руди Гарсия лишиться своей должности, если не победит Эмполи.
Вчера, 23:07
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Наполи вскоре может сменить главного тренера команды.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, дальнейшая судьба Руди Гарсии под большим вопросом. Партенопейцы рассматривают увольнение французского специалиста.

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Источник отмечает, что это может случиться уже в конце этой недели. Гарсия будет уволен, если команда не сможет обыграть Эмполи в воскресенье, 12 октября.

Имена кандидатов на замену Руди пока остаются неизвестными. В чемпионате Наполи идет на 4 месте, а в группе Лиги чемпионов на 2 позиции, опережая Брагу на 4 пункта.

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