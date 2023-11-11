Роналду с Джорджиной похвастались совместным фото с тренировки
Португалец и его возлюбленная с пользой проводят свободное время.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес опубликовали совместное фото в соцсетях.
Пара поделилась снимком совместной тренировки в тренажерном зале.
Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года, они воспитывают пятерых детей.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду посетила матч Криштиану в арабской Лиги чемпионов.
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