iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду с Джорджиной похвастались совместным фото с тренировки

Португалец и его возлюбленная с пользой проводят свободное время.
Сегодня, 10:51
Роналду и Джорджина / Instagram
Роналду и Джорджина / Instagram

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес опубликовали совместное фото в соцсетях.

Пара поделилась снимком совместной тренировки в тренажерном зале.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года, они воспитывают пятерых детей.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду посетила матч Криштиану в арабской Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Бывший тренер Португалии рассказал, почему Роналду сидел в запасе на ЧМ-2022 Бывший тренер Португалии рассказал, почему Роналду сидел в запасе на ЧМ-2022
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Гол и ассист Роналду помогли Ан-Насру добыть очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии Гол и ассист Роналду помогли Ан-Насру добыть очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Месси - о соперничестве с Роналду: Это было очень приятное время для нас Месси - о соперничестве с Роналду: Это было очень приятное время для нас
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Другие страны14:57
Чемпионат мира по футболу U-17: Англия забила 10 голов Новой Каледонии, Польша проиграла Японии
Бокс14:50
"Думал, что он боец": Стивенсон рассказал, почему разочаровался в Ломаченко
Европа14:47
Довбик получил приятную награду в преддверии матча с Райо Вальекано
Европа14:20
Наполи хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Европа14:15
Русин - в стартовом составе Сандерланда на матч Чемпионшипа
Европа13:58
Довбик и Цыганков в старте: онлайн-трансляция матча Райо Вальекано - Жирона
Киберспорт13:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Теннис13:45
Украина - Нидерланды: Калинина обыграла Леменс, Ястремская сыграет с Рус
Украина13:36
Заря объявила об уходе главного тренера - команду возглавил спортивный директор
НБА13:22
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Мюррэй и Коллинз возглавили рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK