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Интер хочет летом усилить оборону португальским защитником

"Нердазурри" планируют сэкономить на новом игроке.
Сегодня, 12:21
Тьягу Джало / Getty Images
Тьягу Джало / Getty Images

Интер нацелился на подписание центрального защитника Лилля Тьягу Джало. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

У португальского футболиста следующим летом заканчивается контракт с французским клубом, ввиду чего с январе игрок может вести переговоры с другими командами.

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"Нерадзурри" планируют зимой приложить максимум усилий для подписания контракта с 23-летним центрбеком.

Напомним, Джало пока не выходил на поле в этом сезоне из-за травмы крестообразной связки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер лилль

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