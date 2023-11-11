Интер хочет летом усилить оборону португальским защитником
"Нердазурри" планируют сэкономить на новом игроке.
Интер нацелился на подписание центрального защитника Лилля Тьягу Джало. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
У португальского футболиста следующим летом заканчивается контракт с французским клубом, ввиду чего с январе игрок может вести переговоры с другими командами.
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"Нерадзурри" планируют зимой приложить максимум усилий для подписания контракта с 23-летним центрбеком.
Напомним, Джало пока не выходил на поле в этом сезоне из-за травмы крестообразной связки.
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