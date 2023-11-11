iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба

Неаполитанцы планируют сохранить в команде Политано.
Сегодня, 14:20
Маттео Политано / Getty Images
Маттео Политано / Getty Images

Маттео Политано, вингер Наполи, готовится продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скиры.

Итальянец планирует провести встречу с руководством команды в ближайшие дни для обсуждения возможности заключения нового соглашения.

Читай также: Наполи может уволить главного тренера в ближайшее время

Сам 30-летний футболист изъявил желание остаться в Наполи.

В текущем сезоне Политано забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 15 матчах во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Маттео Политано

Статьи по теме

Наполи может уволить главного тренера в ближайшее время Наполи может уволить главного тренера в ближайшее время
Наполи сенсационно потерял очки в матче с Унионом Наполи сенсационно потерял очки в матче с Унионом
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Хавбек Наполи попал в сферу интересов Ливерпуля и Ювентуса Хавбек Наполи попал в сферу интересов Ливерпуля и Ювентуса
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс14:50
"Думал, что он боец": Стивенсон рассказал, почему разочаровался в Ломаченко
Европа14:47
Довбик получил приятную награду в преддверии матча с Райо Вальекано
Европа14:20
Наполи хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Европа14:15
Русин - в стартовом составе Сандерланда на матч Чемпионшипа
Европа13:58
Довбик и Цыганков в старте: онлайн-трансляция матча Райо Вальекано - Жирона
Киберспорт13:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Теннис13:45
Украина - Нидерланды: Калинина обыграла Леменс, Ястремская сыграет с Рус
Украина13:36
Заря объявила об уходе главного тренера - команду возглавил спортивный директор
НБА13:22
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Мюррэй и Коллинз возглавили рейтинг
Европа13:18
Месси высказался о первом сезоне в Интер Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK