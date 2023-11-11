Наполи хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба

Маттео Политано, вингер Наполи, готовится продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скиры.

Итальянец планирует провести встречу с руководством команды в ближайшие дни для обсуждения возможности заключения нового соглашения.

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Сам 30-летний футболист изъявил желание остаться в Наполи.

В текущем сезоне Политано забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 15 матчах во всех турнирах.

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