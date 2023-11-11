Русин - в стартовом составе Сандерланда на матч Чемпионшипа

Украинец в третий раз выйдет на поле с первых минут.

В рамках 16-го тура Чемпионшипа Сандерленд на своем поле сыграет против Бирмингема.

С первых минут поединках на поле появится Назарий Русин.

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Украинский форвард в третий раз подряд выйдет на поле в стартовом составе.

Русин отыграл семь матчей за английский клуб, однако пока результативными действиями не отмечался.

Матч Сандерленд - Бирмингем начнется в 14:30 по Киеву.

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