Довбик и Цыганков в старте: онлайн-трансляция матча Райо Вальекано - Жирона
Украинцы впервые с сентября выйдут на поле вместе.
В рамках 13-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде сыграет Райо Вальекано.
В стартовом состав гостей с первых минут на поле выйдут два украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Райо Вальекано - Жирона:
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Виктор впервые с сентября сыграет с первых минут, ведь до этого пропустил несколько недель из-за травмы.
Матч Райо Вальекано - Жирона начнется в 15.00.
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