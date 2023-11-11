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Довбик и Цыганков в старте: онлайн-трансляция матча Райо Вальекано - Жирона

Украинцы впервые с сентября выйдут на поле вместе.
Сегодня, 13:58
Виктор Цыганков и Артем Довбик / ФК Жирона
Виктор Цыганков и Артем Довбик / ФК Жирона

В рамках 13-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде сыграет Райо Вальекано.

В стартовом состав гостей с первых минут на поле выйдут  два украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Райо Вальекано - Жирона:

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Виктор впервые с сентября сыграет с первых минут, ведь до этого пропустил несколько недель из-за травмы.

Матч Райо Вальекано - Жирона начнется в 15.00.

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