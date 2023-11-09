"Есть языковой барьер": Тренер Жироны оценил адаптацию Довбика

Главный тренер Жироны Мичел высказался об украинском нападающем Артеме Довбике.

Наставник каталонской команды отметил, что 26-летний форвард достаточно быстро адаптируется в коллективе, но пока у него есть проблемы со знанием языка.

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"Его адаптация проходит очень быстро. Вся команда очень хорошая. Я ценю каждого. Они все главные герои. Они все нам нужны.

У Довбика есть языковой барьер, но с Виктором Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим. Поскольку рабочая атмосфера очень хорошая, он на сто процентов интегрирован. Его показатели очень хорошие. Мы сделали на него ставку, потому что знали, что он отличный игрок", - цитирует Мичела Diari de Girona.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел в составе Жироны 13 матчей, отличившись шестью голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore.

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