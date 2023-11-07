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Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore

Вклад украинца в победу над Осасуной не остался незамеченным.
Сегодня, 11:55
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Артем Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore

Футболист удостоился данной чести благодаря вкладу в победу над Осасуной. Украинец сделал два ассиста и забил один гол.

SofaScore оценил перформанс украинца в 9.0, WhoScored поставил 8.60

Напомним, что Довбик и Беллингем - лидеры Ла Лиги по системе гол+пас 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Жирона артем довбик

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