Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore

Вклад украинца в победу над Осасуной не остался незамеченным.

Украинский нападающий Артем Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore

Футболист удостоился данной чести благодаря вкладу в победу над Осасуной. Украинец сделал два ассиста и забил один гол.

SofaScore оценил перформанс украинца в 9.0, WhoScored поставил 8.60

Напомним, что Довбик и Беллингем - лидеры Ла Лиги по системе гол+пас

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