Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore
Вклад украинца в победу над Осасуной не остался незамеченным.
Украинский нападающий Артем Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore
Футболист удостоился данной чести благодаря вкладу в победу над Осасуной. Украинец сделал два ассиста и забил один гол.
SofaScore оценил перформанс украинца в 9.0, WhoScored поставил 8.60
Напомним, что Довбик и Беллингем - лидеры Ла Лиги по системе гол+пас
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