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Довбик стал лучшим украинским бомбардиром в чемпионате Испании

Нападающий Жироны поднялся на первое место в списке голеадоров, обойдя Артема Кравца.
Сегодня, 13:25
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик в матче 12-го тура испанской Ла Лиги против Осасуны отличился голом и двумя результативными передачами, чем помог своей команде одержать победу со счетом 4:2.

Этот забитый мяч стал для 26-летнего форварда шестым в испанском первенстве и вывел его на чистое первое место в списке украинских бомбардиров в Ла Лиге. Для этого ему понадобилось 12 матчей.

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Довбик обошел в рейтинге Артема Кравца, который в сезоне-2016/17 отличился пятью голами в 26 поединках в составе Гранады.

Другой украинец из Жироны Виктор Цыганков в матче с Осасуной также забил гол, который стал для него пятым в Ла Лиге и позволил сравняться с Кравцом и опередить Евгения Коноплянку, на счету которого четыре забитых мяча за Севилью.

Лучшие украинские бомбардиры в Ла Лиге:

  1. Артем Довбик, Жирона - 12 матчей, 6 голов
  2. Артем Кравец, Гранада - 26 матчей, 5 голов
  3. Виктор Цыганков, Жирона - 29 матчей, 5 голов
  4. Евгений Коноплянка, Севилья - 32 матча, 4 гола
  5. Сергей Погодин, Мерида - 3 матча, 1 гол
  6. Александр Яковенко, Малага - 9 матчей, 1 гол

Можно еще отметить бывшего нападающего киевского Динамо Олега Саленко, который в начале 90-х отличился 19 голами в чемпионате Испании за Логроньес и Валенсию, но уже выступал за сборную россии.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Осасуна - Жирона (2:4).

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