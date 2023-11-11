Кейн превзошел достижение Левандовски

Сегодня, 17:45

Сегодня, 17:45

Англичанин отлично стартовал в Баварии.

В рамках 11 тура чемпионата Германии Бавария встречается с дебютантом элитного дивизиона Хайденхаймом.

Дублем за мюнхенцев отметился Харри Кейн, забив свой 16-й и 17-й гол в текущем сезоне Бундеслиги соответственно.

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Таким образом, футболист превзошел достижение Роберта Левандовски, который в сезоне-2020/21 отличился шестнадцатью голами в стартовых 11 турах чемпионата.

Отметим, что по итогам той кампании Левандовски забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги, побив "вечный" рекорд Герда Мюллера.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 2:0.

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