Кейн превзошел достижение Левандовски
Англичанин отлично стартовал в Баварии.
В рамках 11 тура чемпионата Германии Бавария встречается с дебютантом элитного дивизиона Хайденхаймом.
Дублем за мюнхенцев отметился Харри Кейн, забив свой 16-й и 17-й гол в текущем сезоне Бундеслиги соответственно.
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Таким образом, футболист превзошел достижение Роберта Левандовски, который в сезоне-2020/21 отличился шестнадцатью голами в стартовых 11 турах чемпионата.
Отметим, что по итогам той кампании Левандовски забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги, побив "вечный" рекорд Герда Мюллера.
На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 2:0.
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