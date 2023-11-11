Миколенко - лучший футболист Эвертона в матче против Кристал Пэлас
Украинец набрал потрясающую форму.
В рамках 12-го тура чемпионата Англии Эвертон в голевой перестрелке победил Кристал Пэлас.
Статистический портал WhoScored по итогам матча выставил оценки игрокам обоих команд.
В составе "ирисок" лучшим стал украинец Виталий Миколенко, отметившийся голом во втором матче подряд. Защитнику поставили оценку в 7.8 балла.
Среди игроков обоих команд лучше Миколенко был только колумбийский хавбек Джефферсон Лерма, получивший оценку 8.1.
Напомним, ранее Виталий вошел в символическую сборную по итогам минувшего тура.
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