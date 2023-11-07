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Миколенко вошел в команду тура АПЛ по версии WhoScored

Украинец забил гол, который помог его команде не проиграть.
Сегодня, 13:25
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Виталий Миколенко попал в команду недели чемпионата Англии по версии WhoScored.

Футболист получил оценку 7.7 за поединок против Брайтона (1:1), в котором он отметился голом. Примечательно, что такой же балл получили партнеры украинца по обороне в символической сборной Харри Магуайр из МЮ и Мусса Ниакате из Ноттингема.

Наибольшую оценку получил Жереми Доку, забивший один гол и отдавший 4 ассиста в матче против Борнмута (6:1), а именно 10.0. Также в команду тура попали одноклубники украинца Михаила Мудрика Коул Палмер и Николас Джексон, получившие 8.7 и 9.5 соответственно.

Напомним, что ранее Миколенко попал в команду месяца АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Виталий Миколенко

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