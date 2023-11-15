Карточка обладательницы Золотого мяча стала самой задизлайканной в истории серии игр FIFA

Фанаты показали свое недовольство на популярном портале FUTBIN.

Легендарная футболистка сборной США Меган Рапино, которая ныне выступает за ОЛ Рейн, подверглась критике со стороны футбольного общества.

На известном портале FUTBIN, который дает статистику игроков в серии игр FIFA, вышла карточка 38-летней девушки.

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Фанаты буквально за сутки показали свое отношение к Рапино. Карточка американки стала самой задизлайканной в истории серии игр ФИФА.

Она превзошла карточку Мейсона Гринвуда, который в прошлом году оказался в центре секс-скандала.

Отметим, причиной такой критики стало мировоззрение Рапино. Американка не поддерживает кандидата в президента США Дональда Трампа, не верит в Бога, желает получать зарплату, как мужчины, и активно продвигает ЛГБТ, считая, что в каждой мужской команде есть гомосексуалист.

Напомним, в 2019 году Меган выиграла женский чемпионат мира, получила Золотой мяч и стала лучшей футболисткой по версии ФИФА.

Ранее бывший голкипер Ливерпуля признался, что у него была наркотическая зависимость.

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