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Карточка обладательницы Золотого мяча стала самой задизлайканной в истории серии игр FIFA

Фанаты показали свое недовольство на популярном портале FUTBIN.
Сегодня, 10:10
Меган Рапино / Getty Images
Меган Рапино / Getty Images

Легендарная футболистка сборной США Меган Рапино, которая ныне выступает за ОЛ Рейн, подверглась критике со стороны футбольного общества.

На известном портале FUTBIN, который дает статистику игроков в серии игр FIFA, вышла карточка 38-летней девушки.

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Фанаты буквально за сутки показали свое отношение к Рапино. Карточка американки стала самой задизлайканной в истории серии игр ФИФА.

Она превзошла карточку Мейсона Гринвуда, который в прошлом году оказался в центре секс-скандала.

Отметим, причиной такой критики стало мировоззрение Рапино. Американка не поддерживает кандидата в президента США Дональда Трампа, не верит в Бога, желает получать зарплату, как мужчины, и активно продвигает ЛГБТ, считая, что в каждой мужской команде есть гомосексуалист.

Напомним, в 2019 году Меган выиграла женский чемпионат мира, получила Золотой мяч и стала лучшей футболисткой по версии ФИФА.

Ранее бывший голкипер Ливерпуля признался, что у него была наркотическая зависимость.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Меган Рапино

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