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Обладательница Золотого мяча получила травму в последнем матче в карьере

Рапино "повесила бутсы на гвоздь", но все могло быть намного лучше.
Сегодня, 12:25
Меган Рапино / Getty Images
Меган Рапино / Getty Images

Сегодня ночью, 12 ноября, команда Нью-Джерси/Нью-Йорк Готэм одержала победу над Рейном в финале Национальную женской футбольной лиги США со счетом 2:1.

Данная игра стала последней в карьере для известной американской футболистки Рейна Меган Рапино. 38-летняя спортсменка сумела провести на поле лишь пять минут, после чего получила травму и была заменена.

"Такая жизнь, это часть игры. Я чувствовала себя очень хорошо перед игрой, не чувствовала скованности, не имела проблем с икроножной мышцей или что-то подобное. Не всегда все кончается идеально", - заявила футболистка.

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Напомним, за свою карьеру Рапино становилась олимпийской чемпионкой, дважды выигрывала чемпионат мира, а также завоевала Золотой мяч в 2019-м году.

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