Жена футболиста сборной Украины стала свидетелем атаки на Киев

Кристина Яремчук спустилась в укрытие во время ракетного удара.

Вчера, 13 ноября, российская федерация совершила ракетную атаку на Киев.

Возлюбленная нападающего сборной Украины и Олимпиакоса Романа Яремчука Кристина отреагировала обстрел.

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Кристина опубликовала фото, на котором она спускается в укрытие, пользуясь лифтом.

"Не доброе утро", - написала украинка.

Напомним, португальское издание назвало Трубина "русским вратарем" после игры с Баварией.

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