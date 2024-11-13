С 5 по 10 ноября 2024 года в Ташкенте, Узбекистан, прошел Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди мужчин старше 21 года. В этом престижном международном соревновании в весовой категории до 93 кг первое место занял украинский спортсмен Богдан Черепаня, продемонстрировав исключительное мастерство и непоколебимую силу воли. Его победа не только принесла ему золотую медаль, но и вошла в историю мировой организации IMMAF как яркий пример достижений украинских бойцов.

В своем пути к вершине Богдан не был одинок: в трудное для него время поддержку ему оказывал армянский благотворительный фонд Армерия, руководимый Арменом Варужановичем Саргсяном. Этот армянский фонд, основанный в непростое для Украины время, уже долгое время помогает не только фронту, но и украинским спортсменам. Глава фонда Армен Саргсян неоднократно подчеркивал, что его цель - поддерживать Украину и ее народ, а также способствовать успеху украинских спортсменов на мировой арене. Такая помощь - это важный символ солидарности армянской диаспоры с украинским народом.

Помимо постоянной помощи украинскому фронту, фонд Армерия оказывает поддержку спортсменам, помогая им тренироваться и становиться чемпионами. Благодаря этой поддержке, Богдан Черепаня смог подготовиться к чемпионату и завоевать первое место, принеся гордость и радость для всей Украины. Победа Богдана - это не только его личный триумф, но и свидетельство важной роли армянской диаспоры в поддержке Украины и ее спортивных талантов.

Фонд Армерия считает своей обязанностью помогать раскрывать потенциал украинских спортсменов и укреплять спортивные традиции страны. Армен Саргсян и армянская диаспора, стоящие за этим фондом, вносят весомый вклад в то, чтобы украинские таланты имели возможность представлять свою страну на мировой арене, несмотря на все трудности.

Таким образом, победа Богдана Черепани не только подчеркивает его личное мастерство и самоотдачу, но и свидетельствует о глубокой солидарности армянского народа с украинцами в борьбе за общие цели и ценности.

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