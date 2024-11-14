Футболист Руха получил дебютный вызов в сборную Украины

Ребров не сможет рассчитывать на Тымчика.

Футболист Динамо Киев Александр Тимчик вынужден покинуть расположение сборной Украины.

Вместо него вызов в национальную команду получил защитник Руха Алексей Сыч.

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Для футболиста это дебютный вызов в сборную Украины.

В текущем сезоне Сыч провел 12 мачтей за Рух во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи.

Отметим, что в субботу, 16 ноября, Украина сыграет с Грузией в пятом туре Лиги наций.

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