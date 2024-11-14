Футболист Руха получил дебютный вызов в сборную Украины
Ребров не сможет рассчитывать на Тымчика.
Футболист Динамо Киев Александр Тимчик вынужден покинуть расположение сборной Украины.
Вместо него вызов в национальную команду получил защитник Руха Алексей Сыч.
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Для футболиста это дебютный вызов в сборную Украины.
В текущем сезоне Сыч провел 12 мачтей за Рух во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи.
Отметим, что в субботу, 16 ноября, Украина сыграет с Грузией в пятом туре Лиги наций.
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Источник: УАФ